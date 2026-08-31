Польские педагоги перед началом нового учебного года идут к правительству с протестом

Польские педагоги запланировали на последний день перед 1 сентября акцию протеста у здания правительства с требованием повышения заработной платы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В понедельник работники сферы образования анонсировали протест перед зданием правительства в Варшаве с требованием изменить методику определения заработной платы.

Профсоюз уже давно требует "привязать" оплату труда работников образования к средней заработной плате в стране. Индексацию с учетом инфляции считают недостаточной.

Отмечают также, что базовая заработная плата молодых учителей лишь на 502 злотых превышает минимальную заработную плату.

Педагоги Молдовы также угрожали забастовками с сентября, если зарплаты не повысят.

В мае испанские педагоги в Барселоне в рамках забастовки блокировали вход во всемирно известную церковь.