Польские педагоги перед началом нового учебного года идут к правительству с протестом
Польские педагоги запланировали на последний день перед 1 сентября акцию протеста у здания правительства с требованием повышения заработной платы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В понедельник работники сферы образования анонсировали протест перед зданием правительства в Варшаве с требованием изменить методику определения заработной платы.
Профсоюз уже давно требует "привязать" оплату труда работников образования к средней заработной плате в стране. Индексацию с учетом инфляции считают недостаточной.
Отмечают также, что базовая заработная плата молодых учителей лишь на 502 злотых превышает минимальную заработную плату.
Педагоги Молдовы также угрожали забастовками с сентября, если зарплаты не повысят.
В мае испанские педагоги в Барселоне в рамках забастовки блокировали вход во всемирно известную церковь.