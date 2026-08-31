Лавров поскаржився на "загрози" від діяльності країн НАТО в Арктиці

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров поскаржився, що діяльність країн-членів НАТО в Арктиці буцімто створює загрози для Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у статті, опублікованій МЗС РФ 31 серпня.

Лавров покритикував розпочату НАТО у лютому 2026 року операцію "Арктичний вартовий", заявивши, що вона, мовляв, має агресивний характер і "збільшує ризики".

"Безпосередньо неподалік наших північних рубежів ведуться посилені військові приготування. Проводяться масштабні навчання агресивної спрямованості із залученням позарегіональних країн, з’являються нові елементи командно-штабної структури НАТО", – пише очільник МЗС РФ.

"Така військова діяльність на Крайній Півночі створює прямі загрози для безпеки Росії, підвищуються ризики інцидентів, що можуть спровокувати збройну конфронтацію з потенційно катастрофічними наслідками", – заявив він.

Лавров додає, що у НАТО "хочуть перетворити Арктику на новий фронт протистояння задля стримування розвитку нашої країни та її однодумців".

Раніше Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах по Росії, коментуючи обіцянку глави британського уряду Енді Бернема підтримувати Україну.

Як повідомляли, Норвегія розширила нещодавно створену військову бригаду зі штаб-квартирою в Арктиці.