Лавров поскаржився на "загрози" від діяльності країн НАТО в Арктиці
Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров поскаржився, що діяльність країн-членів НАТО в Арктиці буцімто створює загрози для Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у статті, опублікованій МЗС РФ 31 серпня.
Лавров покритикував розпочату НАТО у лютому 2026 року операцію "Арктичний вартовий", заявивши, що вона, мовляв, має агресивний характер і "збільшує ризики".
"Безпосередньо неподалік наших північних рубежів ведуться посилені військові приготування. Проводяться масштабні навчання агресивної спрямованості із залученням позарегіональних країн, з’являються нові елементи командно-штабної структури НАТО", – пише очільник МЗС РФ.
"Така військова діяльність на Крайній Півночі створює прямі загрози для безпеки Росії, підвищуються ризики інцидентів, що можуть спровокувати збройну конфронтацію з потенційно катастрофічними наслідками", – заявив він.
Лавров додає, що у НАТО "хочуть перетворити Арктику на новий фронт протистояння задля стримування розвитку нашої країни та її однодумців".
Раніше Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах по Росії, коментуючи обіцянку глави британського уряду Енді Бернема підтримувати Україну.
Як повідомляли, Норвегія розширила нещодавно створену військову бригаду зі штаб-квартирою в Арктиці.