Лавров пригрозив Британії наслідками за "участь у війні" проти РФ

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах по Росії, коментуючи обіцянку глави британського уряду Енді Бернема підтримувати Україну.

Заяву Лаврова наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Лавров сказав, що йому "шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця".

"А що стосується суті…, це означає лише одне: президент попереджав про наші права діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось буде зазіхати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ в ударах по РФ як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають", – заявив він російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Так російський міністр, зокрема, прокоментував заяву британського прем’єра Енді Бернема про те, що Лондон на 100% підтримуватиме Україну проти Росії та залишиться на її боці "у час скрути".

Напередодні посольство Росії у Великій Британії поширило повідомлення, в якому йшлося про те, що публікації британських ЗМІ про застосування Києвом британських безпілотників для ударів углиб території Росії "підтверджують, що Лондон навмисно обирає ескалацію української кризи, лицемірно заявляючи про прагнення до миру".

У російському посольстві заявили: "що глибшим буде залучення Лондона до конфлікту" і що більша його підтримка України, "то вищою буде ціна, яку він заплатить".

Бернем заявив, що Британія буде підтримувати Україну, як вона це робила дотепер, і це не зміниться.