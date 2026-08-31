Лавров пожаловался на "угрозы" от деятельности стран НАТО в Арктике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что деятельность стран-членов НАТО в Арктике якобы создает угрозы для России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в статье, опубликованной МИД РФ 31 августа.

Лавров раскритиковал начатую НАТО в феврале 2026 года операцию "Арктический страж", заявив, что она якобы носит агрессивный характер и "увеличивает риски".

"В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления. Проводятся масштабные учения агрессивной направленности с привлечением внерегиональных стран, появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО", – пишет глава МИД РФ.

"Такая военная деятельность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России, повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями", – заявил он.

Лавров добавляет, что в НАТО "хотят превратить Арктику в новый фронт противостояния с целью сдерживания развития нашей страны и её единомышленников".

Ранее Лавров пригрозил Великобритании последствиями за "прямое участие" в ударах по России, комментируя обещание главы британского правительства Энди Бернема поддерживать Украину.

Как сообщалось, Норвегия расширила недавно созданную военную бригаду со штаб-квартирой в Арктике.