Литовський міністр про візит глави ЦРУ до Москви: важливо, що США передали повідомлення

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що має інформацію щодо змісту візиту директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джона Реткліффа до Москви, який відбувся минулого тижня, однак не може розкривати ці дані публічно.

Слова міністра передає LRT, пише "Європейська правда".

Каунас зазначив, що директор ЦРУ передав Москві певне повідомлення, втім, не уточнив, якої проблеми воно стосується. Міністр додав, що це демонструє, як США діють в інтересах безпеки Європи та України.

"Інформація у нас є. Вона, безумовно, не для широкого загалу, і, вибачте, я її точно не розкриватиму. Я бачив багато різних версій у пресі. Найголовніше, що зустріч відбулася, повідомлення передано, і саме так союзники, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, і повинні діяти в інтересах безпеки нашого регіону, України та всієї Європи", – заявив міністр журналістам у понеділок.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявляв, що Вільнюс був поінформований про візит Реткліффа до Москви, а інформація про його зміст буде оприлюднена цього тижня.

Як відомо, 25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив візит до Москви. За даними ЗМІ, там Реткліфф попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

Крім того, за даними The New York Times, Реткліфф під час таємного візиту до Москви начебто поділився своєю песимістичною оцінкою стану російської війни проти України та закликав росіян укласти угоду, перш ніж їхнє військове й економічне становище погіршиться.

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