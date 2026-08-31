Литовский министр о визите главы ЦРУ в Москву: важно, что США передали сообщение

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что располагает информацией о содержании визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Ретклиффа в Москву, который состоялся на прошлой неделе, однако не может раскрывать эти данные публично.

Слова министра передает LRT, пишет "Европейская правда".

Каунас отметил, что директор ЦРУ передал Москве определенное сообщение, однако не уточнил, какой проблемы оно касается. Министр добавил, что это демонстрирует, как США действуют в интересах безопасности Европы и Украины.

"Информация у нас есть. Она, безусловно, не для широкой публики, и, извините, я ее точно не раскрою. Я видел много разных версий в прессе. Самое главное, что встреча состоялась, сообщение передано, и именно так союзники, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, и должны действовать в интересах безопасности нашего региона, Украины и всей Европы", – заявил министр журналистам в понедельник.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что Вильнюс был проинформирован о визите Ретклиффа в Москву, а информация о его содержании будет обнародована на этой неделе.

Как известно, 25 августа директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву. По данным СМИ, там Ретклифф предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Кроме того, по данным The New York Times, Ретклифф во время секретного визита в Москву якобы поделился своей пессимистической оценкой хода российской войны против Украины и призвал россиян заключить соглашение, пока их военное и экономическое положение не ухудшилось.

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