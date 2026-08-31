У США відмовили в акредитації на зустріч G20 кореспондентам низки провідних ЗМІ

Міністерство фінансів США не надало акредитації представникам кількох провідних американських видань на зустріч міністрів фінансів Групи двадцяти, що невдовзі відбудеться у Північній Кароліні.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Окремим репортерам від The New York Times, The Wall Street Journal і Bloomberg не надали акредитацію на зустріч міністрів G20 в Ешвілі у Північній Кароліні, не пояснюючи причин відмови.

Так, зокрема, відмову отримав економічний кореспондент The NYT Алан Реппепорт, який регулярно висвітлював ці зустрічі з 2017 року. При цьому, іншого колегу від видання допустили.

Редакція відреагувала заявою про те, що недопуск адміністрацією американських журналістів на подію у США є черговою спробою тиску на незалежні ЗМІ та спробою уникати громадської уваги.

У Bloomberg News заявили, що акредитацію не надали багатьом журналістам агентства, з Європи та з Азії, та наголосили, що це підриває принципи свободи ЗМІ.

Міністр Скотт Бессент на запит щодо рішення заявив, що це "ніяк не пов’язано з їхніми поглядами".

Нагадаємо, в адміністрації Трампа неодноразово звинувачували у "фейках" авторитетні американські ЗМІ після тих чи інших критичних публікацій.

Також Трамп погрожував джерелам журналістів, які "поширюють зраду".

У червні 2026 року Пентагон перестав пускати журналістів до свого пресофісу. Перед тим восени 2025 року для журналістів встановили нові вимоги й обмеження, після яких багато кореспондентів відмовилися від роботи у Пентагоні.

AP судилося через обмеження доступу до преспулу внаслідок відмови називати Мексиканську затоку "Американською затокою", як її перейменував Трамп.