В США отказали в аккредитации на встречу G20 корреспондентам ряда ведущих СМИ

Министерство финансов США не предоставило аккредитацию представителям нескольких ведущих американских изданий на встречу министров финансов G20, которая вскоре состоится в Северной Каролине.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Отдельным репортерам из The New York Times, The Wall Street Journal и Bloomberg не предоставили аккредитацию на встречу министров G20 в Эшвилле в Северной Каролине, не объяснив причин отказа.

Так, в частности, отказ получил экономический корреспондент The NYT Алан Реппепорт, который регулярно освещал эти встречи с 2017 года. При этом другого коллегу из этого издания допустили.

Редакция отреагировала заявлением о том, что недопуск администрацией американских журналистов на мероприятие в США является очередной попыткой давления на независимые СМИ и попыткой избежать внимания общественности.

В Bloomberg News заявили, что аккредитацию не предоставили многим журналистам агентства из Европы и Азии, и подчеркнули, что это подрывает принципы свободы СМИ.

Министр Скотт Бессент в ответ на запрос относительно этого решения заявил, что это "никак не связано с их взглядами".

Напомним, в администрации Трампа неоднократно обвиняли в "фейках" авторитетные американские СМИ после тех или иных критических публикаций.

Также Трамп угрожал источникам журналистов, которые "распространяют измену".

В июне 2026 года Пентагон перестал пускать журналистов в свой пресс-офис.