В Финляндии смягчили приговор экскомандиру "Русича" за военные преступления в Украине до 12,5 лет

По итогам апелляционного разбирательства в Финляндии по делу бывшего командира группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского) за военные преступления в Украине пожизненное заключение сократили до 12,5 лет лишения свободы, отклонив одно из четырех обвинений.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд в Хельсинки огласил свое решение по итогам обжалования первоначального приговора Яну Петровскому, бывшему командиру группировки "Русич" с псевдонимом Воислав Торден, за военные преступления в Украине в 2014 году.

Петровского признали виновным в трех военных преступлениях и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В первом приговоре в марте 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в четырех военных преступлениях, после чего тот подал апелляцию, требуя отклонения обвинений или смягчения приговора.

Апелляционный суд постановил, что доказательства по делу не позволяют с однозначной уверенностью утверждать, что Петровский лично застрелил раненых украинских военных или что его можно считать главным виновником этого – одновременно признав, что он, по крайней мере, частично ответственен как участник событий.

Также в апелляции не признали военным преступлением тот факт, что одному из украинских бойцов вырезали на щеке символ группировки "Русич". Суд пришел к выводу, что имеющиеся доказательства свидетельствуют о поверхностном характере ранения, и оно не соответствует критериям ранения, нанесшего тяжкие физические или моральные страдания – что было бы основанием для признания его военным преступлением.

Петровского задержали при попытке въезда в Финляндию в 2023 году. Суд отказал в экстрадиции в Украину, сославшись на плохие условия в украинских тюрьмах.