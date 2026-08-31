Угорський нобелівський лауреат пішов з організації, яка не відреагувала на удар РФ по "Охматдиту"

Лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Краус відмовився від державної відзнаки "Угорський ланцюг Корвіна" та припинив членство у раді цієї нагороди через незгоду з її позицією, зокрема через відсутність реакції на російський удар по лікарні "Охматдит" у липні 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Науковець оголосив про своє рішення 29 серпня, аргументуючи його тим, що "діяльність ради і та роль, яку, на мою думку, така авторитетна спільнота мала б відігравати у важливих питаннях суспільного життя, науки та моралі, значно розходяться між собою".

Краус не побажав розголошувати, в чому полягав його конфлікт з радою. Однак ЗМІ отримали його лист, в якому нобелівський лауреат називає дві основні причини своєї відставки.

З одного боку, він констатував, що рада "Угорського ланцюга Корвіна" не бажала висловлюватися щодо жодного із тих важливих суспільних, наукових чи етичних питань, "у яких знання, авторитет або моральна відповідальність її членів могли б це виправдати".

Наприклад, рада не підтримала його, коли Краус виступив з ініціативою висловитися щодо російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Україні, "якщо вже ті, хто покликані представляти Угорщину, цього не роблять".

Після цього Краус долучився до міжнародного звернення на підтримку України, яке підписав 131 лауреат Нобелівської премії.

"У мене не було іншого вибору, як визнати, що ми думаємо про це по-різному. Своєю ініціативою щодо цієї справи, а згодом і петицією, підписаною 131 лауреатом Нобелівської премії, я намагався покласти край, на мою думку, злочинному мовчанню", – написав вчений.

Іншою проблемою було те, що рада не підтримала науковця тоді, коли заснований ним Фонд передових досліджень та розвитку талантів Élvonal зазнав серії нападів на підставі професійно необґрунтованих тверджень.

Нагороду "Угорський ланцюг Корвіна", яка є другою за важливістю державною нагородою Угорщини, заснував у 1930 році регент Міклош Горті.

Відзнаку було відновлено у 2001 році за часів першого уряду Віктора Орбана, але після зміни уряду у 2002 році "Ланцюг Корвіна" більше нікому не вручався, оскільки, згідно з тодішнім обґрунтуванням, з одного боку, вона нагадувала епоху Горті, а з іншого – спосіб її вручення також викликав заперечення. Нагороду знову почали вручати під час правління другого уряду Орбана, у 2012 році.

Нагадаємо, після перемоги на парламентських виборах восени лідер "Тиси" Петер Мадяр заявив, що Росія є загрозою для Європи, а російські люди – ні.

У червні Мадяр, виступаючи у парламенті, гостро розкритикував владу часів Віктора Орбана за "дружбу" з Кремлем.