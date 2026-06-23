Мадяр розкритикував владу Орбана за дружбу з РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, виступаючи у парламенті, гостро розкритикував владу часів Віктора Орбана за "дружбу" з Кремлем.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Виступаючи на сесії парламенту Угорщини 23 червня, Петер Мадяр розкритикував дружню до Росії політику часів правління партії "Фідес".

Мадяр у своєму виступі зазначив, що невдовзі Угорщина прийматиме саміт "Вишеградської четвірки" і що для його уряду цей формат співпраці буде серед пріоритетних.

Після того лідер фракції "Фідес" Гергей Гуяш зазначив, що поділяє позицію Мадяра щодо важливості ролі "Вишеградської " четвірки.

Прем’єр у відповідь на це накинувся на "Фідес" із критикою за зовнішньополітичні пріоритети Орбана в останні роки при владі.

"Ви обрали (для партнерства замість "Вишеграду") Владіміра Путіна, Росію", – заявив Мадяр, підкресливши, що це було категорично неприйнятно для Польщі.

Він також нагадав, що попередній очільник МЗС Петер Сійярто має нагороду від глави МЗС РФ Лаврова, яка ймовірно тепер "висить у нього як магніт для холодильника".

Мадяр також вказав на рішення Орбана надати політичний притулок польським політикам з партії "Право і справедливість", які вдома опинились під кримінальними провадженнями – що теж стало фактором погіршення відносин з Варшавою.

"У чиїх квартирах вони жили, скільки мільйонів форинтів ці польські злочинці отримали з коштів угорського народу?... Чого цих людей не екстрадували до іншої країни ЄС?",– запитав Мадяр.

Угорщина прийматиме саміт "Вишеградської четвірки" вже сьогодні, 23 червня.

Нагадаємо, Сійярто в інтерв’ю після поразки "Фідес" на виборах заявив, що він "ніколи не служив російським інтересам".