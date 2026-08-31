Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Краус отказался от государственной награды "Венгерская цепь Корвина" и прекратил членство в совете этой награды из-за несогласия с позицией организации, в частности из-за отсутствия реакции на российский удар по больнице "Охматдет" в июле 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Учёный объявил о своём решении 29 августа, аргументируя его тем, что "деятельность совета и та роль, которую, по моему мнению, такое авторитетное сообщество должно играть в важных вопросах общественной жизни, науки и морали, значительно расходятся между собой".

Краус не пожелал раскрывать, в чём заключался его конфликт с советом. Однако СМИ получили его письмо, в котором нобелевский лауреат называет две основные причины своей отставки.

С одной стороны, он констатировал, что совет "Венгерской цепи Корвина" не желал высказываться ни по одному из тех важных общественных, научных или этических вопросов, "в которых знания, авторитет или моральная ответственность его членов могли бы это оправдать".

Например, совет не поддержал его, когда Краус выступил с инициативой высказаться по поводу российского удара по детской больнице "Охматдет" в Украине, "если уж те, кто призван представлять Венгрию, этого не делают".

После этого Краус присоединился к международному обращению в поддержку Украины, которое подписал 131 лауреат Нобелевской премии.

"У меня не было иного выбора, как признать, что мы думаем об этом по-разному. Своей инициативой по этому вопросу, а впоследствии и петицией, подписанной 131 лауреатом Нобелевской премии, я пытался положить конец, на мой взгляд, преступному молчанию", – написал учёный.

Еще одной проблемой было то, что совет не поддержал ученого в тот момент, когда основанный им Фонд передовых исследований и развития талантов Élvonal подвергся серии нападок на основании профессионально необоснованных утверждений.

Награду "Венгерская цепь Корвина", которая является второй по значимости государственной наградой Венгрии, учредил в 1930 году регент Миклош Хорти.

Награда была восстановлена в 2001 году во время первого правительства Виктора Орбана, но после смены правительства в 2002 году "Цепь Корвина" больше никому не вручалась, поскольку, согласно тогдашнему обоснованию, с одной стороны, она напоминала об эпохе Хорти, а с другой – способ её вручения также вызывал возражения. Награду вновь начали вручать во время правления второго правительства Орбана, в 2012 году.

Напомним, после победы на парламентских выборах осенью лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Россия представляет угрозу для Европы, а российский народ – нет.

В июне Мадьяр, выступая в парламенте, резко раскритиковал власть времен Виктора Орбана за "дружбу" с Кремлем.