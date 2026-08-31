Місія ЄС провела операцію щодо судна, яке могло належати до "тіньового флоту" РФ

Місія ЄС Irini у Середземному морі здійснила огляд танкера, який міг належати до так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це у себе в Х написала глава європейської дипломатії Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що незаконний продаж нафти з суден "тіньового флоту" є життєво важливим джерелом підтримки російської війни в Україні. Тому, наголосила вона, ЄС й надалі буде припиняти цю діяльність.

"30 серпня в Середземному морі сили місії Irini провели огляд нафтового танкера MV SUN за підозрою у плаванні під фальшивим прапором з порушенням міжнародного морського права, з метою реєстрації під прапором", – поінформувала топдипломатка ЄС.

Це вже шосте судно, яке, ймовірно, належить до "тіньового флоту", на яке в останні місяці піднялися оперативні сили ЄС, додала вона.

"Заходи щодо боротьби з "тіньовим флотом" стануть однією з тем обговорення на зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка відбудеться у вівторок в Ірландії", – підкреслила Каллас.

На початку серпня місія Irini здійснила огляд танкера Toa Payoh, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором.

Нагадаємо, Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.

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