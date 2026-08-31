Миссия ЕС провела операцию в отношении судна, которое могло принадлежать к "теневому флоту" РФ

Миссия ЕС Irini в Средиземном море провела досмотр танкера, который мог принадлежать к так называемому "теневому флоту" России.

Об этом в своём X написала глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что незаконная продажа нефти с судов "теневого флота" является жизненно важным источником поддержки российской войны в Украине. Поэтому, подчеркнула она, ЕС и в дальнейшем будет пресекать эту деятельность.

"30 августа в Средиземном море силы миссии Irini провели досмотр нефтяного танкера MV SUN по подозрению в плавании под фальшивым флагом с нарушением международного морского права, с целью регистрации под флагом", – сообщила высокопоставленная дипломатка ЕС.

Это уже шестое судно, которое, вероятно, относится к "теневому флоту", на которое в последние месяцы нацелились оперативные силы ЕС, добавила она.

"Меры по борьбе с "теневым флотом" станут одной из тем обсуждения на встрече министров обороны стран ЕС, которая состоится во вторник в Ирландии", – подчеркнула Каллас.

В начале августа миссия Irini провела досмотр танкера Toa Payoh, относящегося к так называемому "теневому флоту" России, с целью проверки его национальной принадлежности и регистрации под флагом.

Напомним, Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor из "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна продолжается расследование.

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