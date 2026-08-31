Партія прем’єра Іспанії втрачає популярність на тлі міграційної кризи в Сеуті

Соціалістична партія прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса втрачає підтримку серед виборців на тлі міграційної кризи у Сеуті, свідчать результати опитування.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне опитування опублікувало видання El Mundo.

Зазначається, що це перше велике опитування, проведене після того, як Іспанія зіткнулась з напливом мігрантів у Сеуту.

Згідно з опитуванням Sigma Dos, якби вибори відбулись би сьогодні, Соціалістична партія Іспанії (PSOE) отримала б 25,4% голосів, або ж 101 місце, що на 20 місць менше, ніж вона має зараз.

Консервативна Народна партія збільшила б кількість своїх місць у парламенті до 143 порівняно зі 137, здобутими у 2023 році, а ультраправа партія Vox майже подвоїла б своє представництво в іспанському парламенті – з 33 до 61 місця.

Санчес, який перебуває при владі з 2018 року й очолює коаліційний уряд меншості, неодноразово наголошував, що на виборах-2027 побореться за те, щоб знову обійняти посаду прем’єра.

Опитування Sigma Dos було проведено серед 2 173 респондентів у період з 20 по 26 серпня за допомогою телефонних дзвінків та онлайн-анкет. Похибка становить 2,1 відсоткового пункта.

Понад 70 тисяч мігрантів потрапили до Сеути наприкінці липня. Вони діставалися вплав або пішки з сусіднього Марокко під час хаотичного напливу, який призвів до загибелі десятків людей та спровокував нову напругу щодо міграційної політики всередині Європейського Союзу.

Хоча переважна більшість повернулася до Марокко вже за кілька годин, тисячі людей досі залишаються на території анклаву, багато з них живуть просто на вулиці.

Педро Санчес нещодавно заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів в Сеуту.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.