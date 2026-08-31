Партия премьера Испании теряет популярность на фоне миграционного кризиса в Сеуте

Социалистическая партия премьер-министра Испании Педро Санчеса теряет поддержку избирателей на фоне миграционного кризиса в Сеуте, свидетельствуют результаты опроса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий опрос опубликовало издание El Mundo.

Отмечается, что это первый крупный опрос, проведенный после того, как Испания столкнулась с наплывом мигрантов в Сеуту.

Согласно опросу Sigma Dos, если бы выборы состоялись сегодня, Социалистическая партия Испании (PSOE) получила бы 25,4% голосов, или 101 место, что на 20 мест меньше, чем у нее есть сейчас.

Консервативная Народная партия увеличила бы количество своих мест в парламенте до 143 по сравнению со 137, полученными в 2023 году, а ультраправая партия Vox почти удвоила бы своё представительство в испанском парламенте – с 33 до 61 места.

Санчес, находящийся у власти с 2018 года и возглавляющий коалиционное правительство меньшинства, неоднократно подчеркивал, что на выборах 2027 года будет бороться за то, чтобы вновь занять пост премьера.

Опрос Sigma Dos был проведен среди 2 173 респондентов в период с 20 по 26 августа с помощью телефонных звонков и онлайн-анкет. Погрешность составляет 2,1 процентного пункта.

Более 70 тысяч мигрантов прибыли в Сеуту в конце июля. Они добирались вплавь или пешком из соседнего Марокко во время хаотичного наплыва, который привёл к гибели десятков людей и спровоцировал новую напряжённость в отношении миграционной политики внутри Европейского Союза.

Хотя подавляющее большинство вернулось в Марокко уже через несколько часов, тысячи людей до сих пор остаются на территории анклава, многие из них живут прямо на улице.

Педро Санчес недавно заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в Сеуту.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.