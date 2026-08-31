Ісландія визначилася з подальшими кроками після провалу референдуму щодо членства в ЄС

Ісландії необхідно знайти нові способи зміцнення своєї безпеки після того, як виборці на референдумі відхилили ідею щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Про це у коментарі Reuters заявила глава МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила міністерка, це може включати пошук можливостей для двосторонньої співпраці та поглиблення зв’язків із ЄС.

"Ми не змогли голосуванням змінити геополітичну ситуацію – вона залишається такою самою, і нам доведеться шукати інші шляхи для посилення нашої безпеки", – сказала Гуннарсдоттір.

Вона вказала, що ЄС, як і раніше, є дуже важливим партнером для Ісландії, а також наголосила на необхідності ще більше зміцнити співпрацю.

"Ми розглянемо можливість укладення двосторонніх угод; такі угоди у нас вже є з Фінляндією та Норвегією", – сказала глава ісландського МЗС, також назвавши Японію та Канаду важливими партнерами.

Ісландія входить до складу Європейського економічного простору (ЄЕП) з 1994 року – це угода з ЄС, яка надає країні доступ до єдиного ринку ЄС, не надаючи їй статусу повноправного члена.

"Нам доведеться посилити співпрацю в рамках ЄЕП. Дуже позитивним результатом референдуму є те, що всі ісландські партії тепер об’єдналися на підтримку угоди про ЄЕП", – додала Гуннарсдоттір.

Нагадаємо, за підсумками референдуму в Ісландії 52,8 % проголосували "ні", а 47,2 % – "так" щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що повністю поважає демократичний вибір ісландського народу.

Детальніше читайте у статті: Ісландці сказали "ні" вступу в ЄС: чому нордична країна обрала стабільність, а не безпеку.