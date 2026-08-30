Президент Євроради відреагував на результати референдуму в Ісландії

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що повністю поважає демократичний вибір ісландського народу після референдуму, на якому громадяни не підтримали відновлення переговорів про вступ в ЄС.

Про це речниця Кошти сказала в коментарі "Європейській правді".

Кошта після референдуму поспілкувався з прем'єркою Ісландії.

Він наголосив, що ЄС повністю поважає демократичний вибір ісландського народу, висловлений під час референдуму.

"Ісландія залишається одним із найближчих і найнадійніших партнерів ЄС, зокрема в рамках ЄЕЗ. Обидва лідери висловили бажання й надалі зміцнювати відносини між ЄС та Ісландією", – зазначила речниця.

За підсумками референдуму в Ісландії 52,8 % проголосували "ні", а 47,2 % – "так" щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж, один із провідних прихильників Brexit, привітав Ісландію після того, як стало відомо про перемогу противників приєднання до ЄС.