Исландия определилась с дальнейшими шагами после провала референдума о ЕС

Исландии необходимо найти новые способы укрепления своей безопасности после того, как избиратели на референдуме отклонили идею возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом в комментарии Reuters заявила глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир, сообщает "Европейская правда".

Как отметила министр, это может включать поиск возможностей для двустороннего сотрудничества и углубления связей с ЕС.

"Мы не смогли путем голосования изменить геополитическую ситуацию – она остается прежней, и нам придется искать другие пути для укрепления нашей безопасности", – сказала Гуннарсдоттир.

Она указала, что ЕС, как и прежде, является очень важным партнером для Исландии, а также подчеркнула необходимость еще больше укрепить сотрудничество.

"Мы рассмотрим возможность заключения двусторонних соглашений; такие соглашения у нас уже есть с Финляндией и Норвегией", – сказала глава исландского МИД, также назвав Японию и Канаду важными партнерами.

Исландия входит в состав Европейского экономического пространства (ЕЭП) с 1994 года – это соглашение с ЕС, которое предоставляет стране доступ к единому рынку ЕС, не придавая ей статуса полноправного члена.

"Нам придется усилить сотрудничество в рамках ЕЭП. Очень позитивным результатом референдума является то, что все исландские партии теперь объединились в поддержку соглашения о ЕЭП", – добавила Гуннарсдоттир.

Напомним, по итогам референдума в Исландии 52,8% проголосовали против, а 47,2% – за – по вопросу возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что полностью уважает демократический выбор исландского народа.

Подробнее читайте в статье: Исландцы сказали "нет" вступлению в ЕС: почему скандинавская страна выбрала стабильность, а не безопасность.