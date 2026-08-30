Ісландія проголосувала проти відновлення переговорів про вступ в ЄС

Більшість ісландців на референдумі висловилася проти відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RUV.

Після оголошення результатів голосування у Південно-західному окрузі стало зрозуміло, що за підсумками референдуму 52,8 % проголосували "ні", а 47,2 % – "так" щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Результати по виборчих округах значно відрізнялися. В обох округах Рейк’явіка більшість проголосувала "так": 57,5 % у Північному Рейк’явіку та 54,5 % у Південному Рейк’явіку.

У всіх інших виборчих округах більше людей проголосували "ні". У Північно-західному окрузі 62,9 % проголосували "ні", у Північно-східному – 61,2 %, у Південному – 60 %, а в Південно-західному окрузі 53 % проголосували "ні".

Явка виборців на суботньому референдумі була дуже високою. З 272 690 виборців проголосували 225 031. Це становить 82,5 % явки.

Ця явка вища, ніж на парламентських виборах 2024 року, коли вона становила 80,2 %.

Загалом 118 040 виборців проголосували "ні", а 105 339 – "так". Кількість порожніх та недійсних бюлетенів становила 1 652, або 0,7 % від загальної кількості голосів.

Нещодавно ЗМІ писали, що представники ЄС сподіваються, що референдум в Ісландії щодо відновлення переговорів про вступ допоможе посилити підтримку в Європі приєднання до ЄС інших, менш заможних держав.

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