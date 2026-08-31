У Литві партії коаліції обіцяють зберегти військові видатки на рівні 5% ВВП

Лідери партій керівної коаліції Литви заявили в понеділок, що точний обсяг військового бюджету на наступний рік ще не визначено, але пообіцяли зберегти видатки на оборону на рівні 5% ВВП або вище.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У цьогорічному бюджеті Литва виділила на оборону 5,38% ВВП – це один із найвищих показників серед членів НАТО.

"Наша оборона та фінансування оборони дозволять нам залишитися у "п’ятивідсотковому клубі". Якою саме буде цифра і що стоятиме там після коми, на цей час відповісти не можна", – заявив прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс журналістам після засідання уряду з лідерами двох менших партнерів по коаліції: партії "Демократи за Литву" та Союзу селян і зелених.

Віргініюс Сінкявічюс, лідер партії "Демократи за Литву", зазначив, що країна має підтримувати видатки на оборону на рівні щонайменше 5% ВВП, але утримався від відповіді на питання, чи має ця цифра бути вищою.

"Що буде за комою після 5, можна буде вирішити, коли ми матимемо повну картину бюджету", – сказав він. За його словами, пріоритетом має залишатися збереження членства в "клубі 5%", а будь-яка "гонитва за цифрами після коми" має насамперед пов’язуватися з потребами збройних сил та поточними проєктами.

На початку цього місяця начальник Генерального штабу Раймундас Вайкшнорас заявив, що для збереження нинішніх темпів розвитку оборонного потенціалу в бюджеті на наступний рік знадобиться такий самий або вищий рівень фінансування.

Ауреліюс Веріга, голова Союзу селян і зелених, зазначив, що з огляду на економічне зростання Литви 5% ВВП буде достатньо.

"Я вважаю, що 5% – це справді достатній рівень зобов’язань. Не забуваймо, що в міру зростання валового внутрішнього продукту ці показники в абсолютних величинах не зменшуються", – сказав Веріга.

Литва різко збільшила військові видатки у відповідь на війну Росії проти України та зростаючі проблеми безпеки в регіоні. Країна межує з Калінінградською областю Росії та Білоруссю, близьким союзником Росії.

Уряд визначив зміцнення національної оборони та військового потенціалу ключовим бюджетним пріоритетом, що включає плани розширення збройних сил та придбання додаткової військової техніки.

Прем'єр Латвії Андріс Кулбергс заявляв, що п’ять відсотків валового внутрішнього продукту на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи, тому Європейський Союз повинен більше підтримувати ці країни.

Повідомляли, що НАТО очікує, що цього року Словенія стане єдиною країною серед 32 членів НАТО, яка не виконає ключове зобов’язання Альянсу щодо видатків на оборону.