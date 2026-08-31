В Литве партии коалиции обещают сохранить военные расходы на уровне 5% ВВП

Лидеры партий правящей коалиции Литвы заявили в понедельник, что точный объем военного бюджета на следующий год еще не определен, но пообещали сохранить расходы на оборону на уровне 5% ВВП или выше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В бюджете на этот год Литва выделила на оборону 5,38% ВВП – это один из самых высоких показателей среди членов НАТО.

"Наша оборона и финансирование обороны позволят нам остаться в "пятипроцентном клубе". Какой именно будет цифра и что будет стоять после запятой, на данный момент ответить нельзя", – заявил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс журналистам после заседания правительства с лидерами двух меньших партнеров по коалиции: партии "Демократы за Литву" и Союза селян и зеленых.

Виргиниюс Синкявичюс, лидер партии "Демократы за Литву", отметил, что страна должна поддерживать расходы на оборону на уровне не менее 5% ВВП, но воздержался от ответа на вопрос, должна ли эта цифра быть выше.

"Что будет после запятой после 5, можно будет решить, когда у нас будет полная картина бюджета", – сказал он. По его словам, приоритетом должно оставаться сохранение членства в "клубе 5%", а любая "гонка за цифрами после запятой" должна в первую очередь быть связана с потребностями вооруженных сил и текущими проектами.

В начале этого месяца начальник Генерального штаба Раймундас Вайкшнорас заявил, что для сохранения нынешних темпов развития оборонного потенциала в бюджете на следующий год потребуется такой же или более высокий уровень финансирования.

Аурелиус Верига, председатель Союза селян и зеленых, отметил, что с учетом экономического роста Литвы 5% ВВП будет достаточно.

"Я считаю, что 5 % – это действительно достаточный уровень обязательств. Не забывайте, что по мере роста валового внутреннего продукта эти показатели в абсолютных величинах не уменьшаются", – сказал Верига.

Литва резко увеличила военные расходы в ответ на войну России против Украины и растущие проблемы безопасности в регионе. Страна граничит с Калининградской областью России и Беларусью, близким союзником России.

Правительство определило укрепление национальной обороны и военного потенциала ключевым бюджетным приоритетом, который включает планы расширения вооруженных сил и закупку дополнительной военной техники.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявлял, что пять процентов валового внутреннего продукта на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы, поэтому Европейский Союз должен больше поддерживать эти страны.

Сообщалось, что НАТО ожидает, что в этом году Словения станет единственной страной среди 32 членов НАТО, которая не выполнит ключевое обязательство Альянса в отношении расходов на оборону.