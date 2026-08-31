У Британії група учнів знайшла руїни ймовірної церкви вікінгів

Група учнів під час археологічної експедиції виявила на безлюдному шотландському острові руїни споруди, яку попередньо вважають середньовічною церквою вікінгів.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Відкриття зробили на острові Свона в Оркнейському архіпелазі. Нині там немає постійних мешканців, а територію використовують переважно для випасу худоби.

Десятеро учнів разом із викладачами та фахівцями Оркнейського дослідницького центру археології (ORCA) провели на острові шестиденну експедицію. Дослідники розкопали залишки споруди, зокрема конструкцію, яка, ймовірно, могла бути фундаментом вівтаря.

Фото: Sky News

Руїни розташовані під залишками пізнішої будівлі. Спочатку археологи припускали, що збережені стіни належать саме їй. Однак після розчищення території вони виявили сходинку безпосередньо під поверхнею ґрунту, яка веде до місця, де міг розташовуватися вівтар.

На можливе походження споруди вказує її планування, орієнтація та спосіб будівництва. Стіни зведені методом сухої кладки – без використання розчину чи глиняного зв’язувального матеріалу.

За словами дослідників, споруда має схожі риси з деякими церквами вікінгів X–XI століть.

Про можливе існування церкви на острові раніше нагадувала лише позначка на карті – руїни, відомі місцевим жителям як Twinly Kirk.

Археологи планують дослідити зібрані під час експедиції зразки. Радіовуглецеве датування може допомогти встановити час спорудження та пролити більше світла на діяльність людей, які користувалися цим місцем.

Фото: Sky News

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