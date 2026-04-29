У Норвегії випадково знайшли рекордну колекцію монет доби вікінгів

У Норвегії серед поля випадково знайшли тисячі монет епохи вікінгів – схоже, із закопаного скарбу, власник якого так ніколи і не повернувся за ним; це називають найбільшою знахідкою у національній археології.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Перші монети випадково виявили серед поля на південному сході країни в районі містечка Рена – двоє людей знайшли 19 монет, схожих на гроші доби вікінгів, та повідомили про них науковцям.

Археологи зазначають, що навіть про 19 монет подумали, що це вже "досить багато", але уявити не могли, що попереду настільки унікальне відкриття. За словами учасників експедиції, металодетектор подавав сигнали буквально на кожному кроці. Лише за перший день у верхніх шарах ґрунту відкопали 90 монет.

Загалом на ділянці виявили 2900 монет кінця IX – початку XI ст., усі у хорошому стані, та елемент срібної пряжки. Деякі були на глибині до 30 см під землею, а деякі – практично стирчали із землі. "Мьоштадський скарб" вже називають найбільшою знахідкою епохи вікінгів за всю історію норвезьких археологічних досліджень.

Науковці припускають, що розсипані монети – із закопаного скарбу, власник якого так ніколи і не повернувся за ним. Безпосередньо на цьому місці не було людських поселень.

Монети передадуть до музею при Університеті Осло для класифікації, документування та оформлення у колекцію.

