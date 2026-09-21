Молдова обмежувала повітряний простір після прольоту невідомого об’єкта
Міністерство оборони Молдови повідомило про фіксацію порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом.
Про це відомство повідомило у Facebook, пише "Європейська правда".
Як зазначається, порушення повітряного простору сталося у ніч проти 21 вересня, о 00:17.
Невідома повітряна ціль рухалася з боку села Трибусівка, що у Вінницькій області, у напрямку міста Хрустова, що в невизнаному Придністров’ї. Після цього її помітили, коли вона рухалась на північ у напрямку міста Ямпіль у прикордонному регіоні.
Згодом об’єкт продовжив свій маршрут у напрямку молдовських Дондюшанів. О 00:44 об’єкт зник поблизу села Табані Бричанського району.
Як захід безпеки повітряний простір у північному регіоні країни обмежили на 24 хвилини.
"Несанкціонований проліт над національним повітряним простором стався після масштабних атак Російської Федерації на Україну раніше тієї ночі", – наголосили у заяві.
До району села Табані для обстеження місцевості були направлені розвідувальні та інженерні підрозділи Національної армії, у тому числі співробітники правоохоронних органів.
Цієї ж ночі Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону.
18 вересня поблизу Кишинева поліція знайшла уламки дрона.