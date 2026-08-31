В Британии группа школьников нашла руины, вероятно, церкви викингов

Группа школьников в ходе археологической экспедиции обнаружила на безлюдном шотландском острове руины сооружения, которое предварительно считают средневековой церковью викингов.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Находка была сделана на острове Свона в Оркнейском архипелаге. В настоящее время там нет постоянных жителей, а территория используется преимущественно для выпаса скота.

Десять школьников вместе с преподавателями и специалистами Оркнейского исследовательского центра археологии (ORCA) провели на острове шестидневную экспедицию. Исследователи раскопали остатки сооружения, в частности конструкцию, которая, вероятно, могла служить фундаментом алтаря.

Фото: Sky News

Руины расположены под остатками более позднего здания. Сначала археологи предполагали, что сохранившиеся стены принадлежат именно ему. Однако после расчистки территории они обнаружили ступеньку непосредственно под поверхностью почвы, ведущую к месту, где мог располагаться алтарь.

На возможное происхождение сооружения указывают его планировка, ориентация и способ строительства. Стены возведены методом сухой кладки – без использования раствора или глиняного связующего материала.

По словам исследователей, сооружение имеет сходные черты с некоторыми церквями викингов X–XI веков.

О возможном существовании церкви на острове ранее напоминала лишь отметка на карте – руины, известные местным жителям как Twinly Kirk.

Археологи планируют исследовать образцы, собранные во время экспедиции. Радиоуглеродное датирование может помочь установить время постройки и пролить больше света на деятельность людей, которые пользовались этим местом.

Фото: Sky News

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