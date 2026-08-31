В Британии группа школьников нашла руины, вероятно, церкви викингов
Новости — Понедельник, 31 августа 2026, 17:33 —
Группа школьников в ходе археологической экспедиции обнаружила на безлюдном шотландском острове руины сооружения, которое предварительно считают средневековой церковью викингов.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Находка была сделана на острове Свона в Оркнейском архипелаге. В настоящее время там нет постоянных жителей, а территория используется преимущественно для выпаса скота.
Десять школьников вместе с преподавателями и специалистами Оркнейского исследовательского центра археологии (ORCA) провели на острове шестидневную экспедицию. Исследователи раскопали остатки сооружения, в частности конструкцию, которая, вероятно, могла служить фундаментом алтаря.
Руины расположены под остатками более позднего здания. Сначала археологи предполагали, что сохранившиеся стены принадлежат именно ему. Однако после расчистки территории они обнаружили ступеньку непосредственно под поверхностью почвы, ведущую к месту, где мог располагаться алтарь.
На возможное происхождение сооружения указывают его планировка, ориентация и способ строительства. Стены возведены методом сухой кладки – без использования раствора или глиняного связующего материала.
По словам исследователей, сооружение имеет сходные черты с некоторыми церквями викингов X–XI веков.
О возможном существовании церкви на острове ранее напоминала лишь отметка на карте – руины, известные местным жителям как Twinly Kirk.
Археологи планируют исследовать образцы, собранные во время экспедиции. Радиоуглеродное датирование может помочь установить время постройки и пролить больше света на деятельность людей, которые пользовались этим местом.
В 2023 году в Норвегии нашли, вероятно, самое древнее из известных судно эпохи викингов.
В апреле 2026 года в Норвегии посреди поля случайно нашли тысячи монет эпохи викингов – судя по всему, из закопанного клада, владелец которого так и не вернулся за ним; эту находку называют крупнейшей в национальной археологии.