У Словаччині напали на проукраїнського ексміністра оборони

Ексміністр оборони Словаччини Ярослав Надь стверджує, що на заправній станції в місті Сенец на нього спочатку словесно, а потім і фізично напав невідомий чоловік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Надь, нині голова опозиційної Демократичної партії, ще не подав кримінальну скаргу. За його словами, справа, як завжди в подібних випадках, закінчилася б кваліфікацією як адміністративне правопорушення зі штрафом у розмірі 30 євро для нападника.

"Вульгарні образи з боку явно психічно нестабільної особи, яка підтримує росіян та екстремістів, – це одне, а спроба загасити сигарету об моє обличчя та фізична спроба спровокувати мене, а згодом і вступити в бійку, – це зовсім інше. Йому це не вдалося", – заявив голова Демократичної партії.

Ярослав Надь очолював Міністерство оборони Словаччини на час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і був одним з тих, хто ухвалював рішення про передачу Україні необхідної військової допомоги. Ці рішення потім критикувала чинна влада на чолі з прем'єром Робертом Фіцо.

У 2024 році стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

У листопаді 2025 року правоохоронці повідомили, що не знайшли складу злочину в рішеннях попереднього уряду передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 та систему протиповітряної оборони "Куб".

Водночас словацька поліція хотіла затримати ексміністра оборони Ярослава Надя торік в середині червня, коли він перебував у відпустці в Канаді. Сам він назвав дії правоохоронців "спектаклем".