В Словакии напали на проукраинского экс-министра обороны

Экс-министр обороны Словакии Ярослав Надь утверждает, что на автозаправочной станции в городе Сенец на него сначала словесно, а затем и физически напал неизвестный мужчина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Надь, ныне председатель оппозиционной Демократической партии, пока не подал уголовное заявление. По его словам, дело, как всегда в подобных случаях, закончилось бы квалификацией в качестве административного правонарушения со штрафом в размере 30 евро для нападавшего.

"Вульгарные оскорбления со стороны явно психически нестабильного человека, поддерживающего россиян и экстремистов, – это одно, а попытка затушить сигарету об мое лицо и физическая попытка спровоцировать меня, а впоследствии и вступить в драку, – это совсем другое. Ему это не удалось", – заявил председатель Демократической партии.

Ярослав Надь возглавлял Министерство обороны Словакии на момент начала полномасштабного вторжения России в Украину и был одним из тех, кто принимал решения о передаче Украине необходимой военной помощи. Эти решения затем критиковали действующие власти во главе с премьером Робертом Фицо.

В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование в отношении бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя в связи с передачей Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

В ноябре 2025 года правоохранительные органы сообщили, что не обнаружили состава преступления в решениях предыдущего правительства о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

В то же время словацкая полиция хотела задержать экс-министра обороны Ярослава Надя в середине июня прошлого года, когда он находился в отпуске в Канаде. Сам он назвал действия правоохранителей "спектаклем".