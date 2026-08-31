Іспанія продовжила перевірки мандрівників з Італії у відповідь на дії уряду Мелоні

Іспанський уряд вирішив продовжити ще на 15 днів прикордонний контроль пасажирів, які прибувають морським або повітряним транспортом з Італії.

Про це повідомляє El Mundo, інформує "Європейська правда".

Ці заходи контролю були запроваджені 8 серпня на початковий термін в один місяць і будуть продовжені ще на 15 днів після того, як уряд Італії у понеділок ухвалив аналогічне рішення.

В італійському МВС аргументували своє рішення результатами аналізу, проведеного Комітетом з питань імміграції та прикордонної безпеки, який виявив, що "зберігаються ті ж фактори, що стали причиною його (контролю. – Ред.) введення 1 серпня".

Оцінки, що обґрунтовують продовження, були доведені до відома міністром внутрішніх справ Маттео П’янтедозі його іспанському колезі Фернандо Гранде-Марласці під час телефонної розмови, додали у відомстві.

Як відомо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

У відповідь на це уряд Іспанії також запровадив прикордонний контроль на рейсах та суднах з Італії.

31 серпня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до Сеути наприкінці липня.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.