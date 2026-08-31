Испания продолжила проверки путешественников из Италии в ответ на действия правительства Мелони

Испанское правительство решило продлить ещё на 15 дней пограничный контроль пассажиров, прибывающих морским или воздушным транспортом из Италии.

Об этом сообщает El Mundo, передает "Европейская правда".

Эти меры контроля были введены 8 августа на первоначальный срок в один месяц и будут продлены еще на 15 дней после того, как правительство Италии в понедельник приняло аналогичное решение.

В итальянском МВД аргументировали своё решение результатами анализа, проведённого Комитетом по вопросам иммиграции и пограничной безопасности, который выявил, что "сохраняются те же факторы, что стали причиной его (контроля. – Ред.) введения 1 августа".

Оценки, обосновывающие продление, были доведены до сведения министром внутренних дел Маттео Пьянтедози его испанскому коллеге Фернандо Гранде-Марласке во время телефонного разговора, добавили в ведомстве.

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В ответ на это правительство Испании также ввело пограничный контроль на рейсах и судах из Италии.

31 августа премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в Сеуту в конце июля.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.