Прем'єр Чехії закликав до створення коаліцій для захисту інтересів Центральної Європи в ЄС

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав до створення коаліцій держав-членів Європейського Союзу, які захищатимуть інтереси Чехії та Центральної Європи у сфері конкурентоспроможності та фондів згуртування на рівні ЄС під час переговорів щодо наступного бюджету ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny, він заявив на форумі в Бледі (Словенія).

Він також наголосив на важливості співпраці в рамках Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) та розкритикував підхід ЄС до міграції та кліматичну політику "Зеленого курсу", яка, за його словами, руйнує чеську промисловість.

"Сьогодні для нас найважливіше – це формувати коаліції", – заявив Бабіш на Стратегічному форумі в Бледі, де він провів переговори зі своїми колегами зі Словенії, Хорватії та Угорщини – Янезом Яншею, Андреєм Пленковичем та Петером Мадяром. Він конкретно згадав про коаліції прихильників конкурентоспроможності та згуртованості, які, на його думку, повинні брати активну участь у переговорах щодо багаторічного бюджету ЄС на період з 2028 по 2034 рік.

"Ми маємо пояснити їм (інституціям ЄС), що для нас неприйнятно, щоб держави-члени отримували менше коштів", – додав він, маючи на увазі пропозиції щодо наступного бюджету ЄС, подані Європейською комісією.

Бабіш назвав Вишеградську групу "майбутнім Європи". За його словами, це об’єднання повернулося на політичну арену після років "розпаду".

Прем’єр-міністр Чехії також висловив переконання, що майбутнє Європи визначатимуть результати виборів у Польщі, Франції, Іспанії та Італії наступного року, а насамперед – європейські вибори 2029 року.

У своїй промові Бабіш також знову розкритикував європейський "Зелений курс", заявивши, що ця кліматична політика руйнує промисловість. "Чеська промисловість втратила 6,5 млрд євро за час дії цієї ініціативи. Це призведе до подорожчання життя для всіх європейських громадян. Ось чому ми маємо разом боротися, щоб змінити цю енергетичну стратегію", – додав Бабіш, який у 2019 році, будучи тоді прем’єр-міністром, підтримав зобов’язання, що випливають із "Зеленого курсу".

Бабіш також розкритикував підхід ЄС до російсько-української війни. За його словами, блок навіть не здатний дійти згоди щодо того, "намагатися припинити війну чи ні", і майже не говорить про мир.

У липні опитування показало, що рівень задоволеності виборців роботою уряду прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша поступово знижується.

Наприкінці червня писали, що партія "Автомобілісти за себе", яка входить до керівної коаліції у Чехії та уряду Бабіша, у разі проведення виборів у травні не здолала б прохідний бар’єр.