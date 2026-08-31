Премьер Чехии призвал к созданию коалиций для защиты интересов Центральной Европы в ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал к созданию коалиций государств-членов Европейского Союза, которые будут защищать интересы Чехии и Центральной Европы в сфере конкурентоспособности и фондов сплочения на уровне ЕС в ходе переговоров по следующему бюджету ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny, он заявил на форуме в Бледе (Словения).

Он также подчеркнул важность сотрудничества в рамках Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) и раскритиковал подход ЕС к миграции и климатическую политику "Зеленого курса", которая, по его словам, разрушает чешскую промышленность.

"Сегодня для нас самое важное – это формировать коалиции", – заявил Бабиш на Стратегическом форуме в Бледе, где он провел переговоры со своими коллегами из Словении, Хорватии и Венгрии – Янезом Яншей, Андреем Пленковичем и Петером Мадьяром. Он конкретно упомянул о коалициях сторонников конкурентоспособности и сплочённости, которые, по его мнению, должны активно участвовать в переговорах по многолетнему бюджету ЕС на период с 2028 по 2034 год.

"Мы должны объяснить им (институтам ЕС), что для нас неприемлемо, чтобы государства-члены получали меньше средств", – добавил он, имея в виду предложения по следующему бюджету ЕС, представленные Европейской комиссией.

Бабиш назвал Вышеградскую группу "будущим Европы". По его словам, это объединение вернулось на политическую арену после многих лет "распада".

Премьер-министр Чехии также выразил убеждение, что будущее Европы будут определять результаты выборов в Польше, Франции, Испании и Италии в следующем году, а прежде всего – европейские выборы 2029 года.

В своей речи Бабиш также вновь раскритиковал европейский "Зелёный курс", заявив, что эта климатическая политика разрушает промышленность. "Чешская промышленность потеряла 6,5 млрд евро за время действия этой инициативы. Это приведёт к удорожанию жизни для всех европейских граждан. Вот почему мы должны вместе бороться, чтобы изменить эту энергетическую стратегию", – добавил Бабиш, который в 2019 году, будучи тогда премьер-министром, поддержал обязательства, вытекающие из "Зеленого курса".

Бабиш также раскритиковал подход ЕС к российско-украинской войне. По его словам, блок даже не способен прийти к согласию относительно того, "пытаться ли прекратить войну или нет", и почти не говорит о мире.

В июле опрос показал, что уровень удовлетворенности избирателей работой правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша постепенно снижается.

В конце июня писали, что партия "Автомобилисты за себя", входящая в правящую коалицию в Чехии и правительство Бабиша, в случае проведения выборов в мае не преодолела бы проходной барьер.