Опитування: підтримка уряду Бабіша серед чехів почала падати

Рівень задоволеності виборців роботою уряду прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша поступово знижується.

Про це свідчить опитування STEM/MARK, передає Radio Prague Internetional, пише "Європейська правда".

Як свідчить опитування, середній рівень задоволеності урядом у суспільстві в цілому знизився з січня на 4 відсоткові пункти – до 46%. Серед власних виборців рейтинг схвалення уряду становить 64%, й це свідчить про падіння на 9 відсоткових пунктів.

Зазначається, що 18% населення позитивно ставляться до опозиції; серед її власних виборців цей показник становить 36%. Однак це також є зниженням порівняно з січнем – на 8 відсоткових пунктів.

"Після приходу до влади нового уряду виборці вірять, що він виконає свої обіцянки, і часом мають надто високі очікування", – зазначив Ян Бурянець, аналітик агентства STEM/MARK.

У межах опитування виборців також попросили оцінити роботу партій, за які вони голосували на останніх парламентських виборах, за п’ятибальною шкалою.

Найгірший результат отримали "Автомобілісти" – 35% їхніх виборців оцінили діяльність партії на оцінку 1 або 2.

Наприкінці травня опитування свідчили, що президент Чехії Петр Павел є єдиним можливим кандидатом на посаду наступного глави держави, який міг би набрати понад половину голосів виборців.

Наприкінці червня писали, що "Автомобілісти за себе", що входить до керівної коаліції у Чехії та уряду Бабіша, у разі проведення виборів у травні не здолала б прохідний бар’єр.