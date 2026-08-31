У Польщі вертоліт пошкодив лінію електропередачі біля хімічного заводу, поліція шукає пілота

Неідентифікований вертоліт пошкодив лінію електропередачі поблизу хімічного заводу "Сяркополь" у Тарнобжегу, поліція розшукує пілота вертольота.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Саме свідки повідомили поліцію про те, що невеликий вертоліт зачепив лінію електропередачі. Вони розповіли, що вертоліт приземлився після того, як обірвав лінію високої напруги, а пілот вийшов назовні, оцінив пошкодження та відлетів.

Триває встановлення власника вертольота. Було перевірено військові та поліцейські підрозділи – їхня техніка там не використовувалася.

Усе вказує на те, що це був цивільний вертоліт – найімовірніше, "Робінсон".

Диспетчерська служба підтверджує, що лише така машина, зареєстрована за межами Польщі, здійснювала політ у цій місцевості.

Поліція розшукує пілота та з’ясовує обставини цього інциденту. Відомо, що ніхто в результаті цієї події не постраждав.

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