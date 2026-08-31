В Польше вертолёт повредил линию электропередачи возле химического завода, полиция разыскивает пилота

Неизвестный вертолёт повредил линию электропередачи вблизи химического завода "Сяркополь" в Тарнобжеге, полиция разыскивает пилота вертолёта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Именно свидетели сообщили полиции о том, что небольшой вертолёт задел линию электропередачи. Они рассказали, что вертолёт приземлился после того, как оборвал линию высокого напряжения, а пилот вышел наружу, оценил повреждения и улетел.

Продолжается установление владельца вертолета. Были проверены военные и полицейские подразделения – их техника там не использовалась.

Все указывает на то, что это был гражданский вертолет – скорее всего, "Робинсон".

Диспетчерская служба подтверждает, что только такая машина, зарегистрированная за пределами Польши, совершала полет в этой местности.

Полиция разыскивает пилота и выясняет обстоятельства этого инцидента. Известно, что в результате этого происшествия никто не пострадал.

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