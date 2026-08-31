Зеленский заявляет, что специальные посланники Трампа готовятся к визиту в Украину

Президент Владимир Зеленский после беседы с представителями американского президента Дональда Трампа заявил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовятся к визиту в Украину.

Об этом он сообщил во время вечернего обращения в понедельник, 31 августа, передает "Европейская правда".

Зеленский после беседы с Кушнером и Виткоффом заявил, что они "готовятся к встречам и соответствующему взаимодействию с российской стороной", а также "к визиту в Украину".

"Мы обсудили наши позиции. Я проинформировал Стива и Джареда об изменениях в ситуации здесь, в Украине, – на фронте и в связи с российскими атаками. Мы обсудили, что можно сделать, чтобы побудить Россию встать на путь завершения войны. Нужно, чтобы в Москве, у Путина, было соответствующее настроение – настроение завершить войну, а не воевать", – отметил украинский президент.

Он признал, что в настоящее время все данные разведки указывают на то, что глава Кремля "хочет войны дальше".

"Даже тогда, когда абсолютное большинство, кстати, его общества согласилось бы на прекращение войны по линии соприкосновения. Посмотрим, что удастся представителям президента США. Сентябрь может многое изменить, и нужно, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира", – добавил Зеленский.

Отметим, 24 августа стало известно, что долгожданный визит в Украину спецпредставителей президента США Виткоффа и Кушнера немного отложили.

В то же время 25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то получится".

Читайте также: ЦРУ берется за войну? Детали и причины поездки главы разведки США в Москву