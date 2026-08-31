Які загрози постали перед Європою і що заважає їй стати глобальною силою

Через чотири з половиною роки після неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну кінця війні не видно.

Європі доведеться готуватися протистояти не лише дедалі частішим російським гібридним атакам, а й потенційним загрозам з боку Ірану. Той уже дав зрозуміти, що може атакувати об’єкти в Європі, якщо повномасштабні бойові зіткнення з США відновляться.

Про загрози для Європи і те, чого їй бракує в умовах періоду переходу від одного світового порядку до іншого, читайте в колонці віцеканцлера та міністра закордонних справ Німеччини (1998-2005 рр.) Йошки Фішера Порожні мрії про "суверенітет": чим ризикує Європа, ігноруючи нову реальність у світі. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки попереджає, що зниження глобальної могутності Сполучених Штатів за президентства Дональда Трампа докорінно змінює глобальне стратегічне становище Європи.

"Претензії Європи на статус глобальної сили поки що залишаються радше прагненням, ніж реальністю, – констатує Йошка Фішер.

За його словами, Євросоюз є незавершеним союзом суверенних держав, який включає лише невелику групу "середніх потуг", більшість із яких перебувають у складному економічному та політичному становищі.

Колишній віцеканцлер Німеччини вважає, що Європі бракує спільної політичної волі та механізмів ухвалення рішень, необхідних для зміцнення геополітичних позицій.

"Доки Німеччина та Франція – дві "середні" держави, чиє лідерство залишається незамінним, – продовжуватимуть сваритися й не довіряти одна одній замість здійснення спільних кроків для завершення європейського проєкту, бажана для Європи технологічна та стратегічна автономія від США залишатиметься недосяжною", – попереджає автор колонки.

Він запевняє, що чіплятися за стару модель європейської національної держави чи за ностальгійні уявлення про минулу велич – це роль для музейних екскурсоводів.

"Якщо Європа залишатиметься лише сукупністю малих і середніх держав, нинішній період глибоких геополітичних та історичних змін також ознаменує кінець її ролі на світовій арені. "Європейський суверенітет" – гарний вислів, але з огляду на розбіжності між європейцями він ризикує перетворитися на ще одну фантазію. Немає ніякого "суверенітету" в порожніх мріях", – наголошує колишній німецький високопосадовець.

На його переконання, Путін дуже добре це розуміє і саме з ним європейцям тепер доводиться мати справу.

Фішер попереджає: чим менших успіхів Росія досягає на полі бою в Україні, тим серйознішими ставатимуть внутрішньополітичні проблеми російського президента Владіміра Путіна і тим активніше Росія намагатиметься перенести війну на територію Європи.

Докладніше – в колонці Йошки Фішера Порожні мрії про "суверенітет": чим ризикує Європа, ігноруючи нову реальність у світі.