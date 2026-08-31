Какие угрозы стоят перед Европой и что мешает ей стать глобальной силой

Спустя четыре с половиной года после неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину конца войны не видно.

Европе придется готовиться противостоять не только все более частым российским гибридным атакам, но и потенциальным угрозам со стороны Ирана. Тот уже дал понять, что может атаковать объекты в Европе, если возобновятся полномасштабные боевые столкновения с США.

Об угрозах для Европы и о том, чего ей не хватает в условиях перехода от одного мирового порядка к другому, читайте в колонке вице-канцлера и министра иностранных дел Германии (1998–2005 гг.) Йошки Фишера Пустые мечты о "суверенитете": чем рискует Европа, игнорируя новую мировую реальность. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки предупреждает, что снижение глобальной мощи Соединённых Штатов при президентстве Дональда Трампа коренным образом меняет глобальное стратегическое положение Европы.

"Претензии Европы на статус глобальной силы пока остаются скорее стремлением, чем реальностью", – констатирует Йошка Фишер.

По его словам, Евросоюз представляет собой незавершённый союз суверенных государств, в который входит лишь небольшая группа "средних держав", большинство из которых находятся в сложном экономическом и политическом положении.

Бывший вице-канцлер Германии считает, что Европе не хватает общей политической воли и механизмов принятия решений, необходимых для укрепления геополитических позиций.

"Пока Германия и Франция – две "средние" державы, чье лидерство остается незаменимым, – будут продолжать ссориться и не доверять друг другу вместо того, чтобы предпринимать совместные шаги для завершения европейского проекта, столь желаемая для Европы технологическая и стратегическая автономия от США будет оставаться недостижимой", – предупреждает автор колонки.

Он уверяет, что цепляться за старую модель европейского национального государства или за ностальгические представления о былом величии – это удел музейных экскурсоводов.

"Если Европа будет оставаться лишь совокупностью малых и средних государств, нынешний период глубоких геополитических и исторических перемен также ознаменует конец её роли на мировой арене. "Европейский суверенитет" – красивое выражение, но, учитывая разногласия между европейцами, оно рискует превратиться в ещё одну фантазию. Нет никакого "суверенитета" в пустых мечтах", – подчеркивает бывший немецкий высокопоставленный чиновник.

По его мнению, Путин очень хорошо это понимает, и именно с ним европейцам теперь приходится иметь дело.

Фишер предупреждает: чем меньше успехов Россия достигает на поле боя в Украине, тем серьезнее будут становиться внутриполитические проблемы российского президента Владимира Путина и тем активнее Россия будет пытаться перенести войну на территорию Европы.

Подробнее – в колонке Йошки Фишера Пустые мечты о "суверенитете": чем рискует Европа, игнорируя новую мировую реальность.