У Німеччині розкритикували відмову США в акредитації на зустріч G20 кореспондентам низки ЗМІ

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у понеділок, 31 серпня, розкритикував те, що Міністерство фінансів США не надало акредитації представникам кількох провідних американських видань на зустріч міністрів фінансів "Групи двадцяти".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як писали, окремим репортерам від The New York Times, The Wall Street Journal і Bloomberg не надали акредитацію на зустріч міністрів G20 в Ешвілі у Північній Кароліні, не пояснюючи причин відмови.

"Я вважаю неприпустимим, щоб журналістів – або цілі редакції – виключали з цього заходу", – сказав глава Мінфіну Німеччини.

Клінгбайль наголосив, що він – "рішучий прихильник вільної та незалежної преси".

"Я вважаю, що преса має цілком законний інтерес у тому, щоб відкрито та вільно висвітлювати цю зустріч G20", – додав німецький міністр.

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа неодноразово звинувачували у "фейках" авторитетні американські ЗМІ після тих чи інших критичних публікацій.

Також Трамп погрожував джерелам журналістів, які "поширюють зраду".

У червні 2026 року Пентагон перестав пускати журналістів до свого пресофісу. Перед тим восени 2025 року для журналістів встановили нові вимоги й обмеження, після яких багато кореспондентів відмовилися від роботи у Пентагоні.