В Германии раскритиковали отказ США аккредитовать корреспондентов ряда СМИ на встречу G20

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль в понедельник, 31 августа, раскритиковал тот факт, что Министерство финансов США не предоставило аккредитацию представителям нескольких ведущих американских изданий на встречу министров финансов "Группы двадцати".

Об этом он заявил во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, отдельным репортерам из The New York Times, The Wall Street Journal и Bloomberg не предоставили аккредитацию на встречу министров G20 в Эшвилле в Северной Каролине, не объяснив причин отказа.

"Я считаю недопустимым, чтобы журналистов – или целые редакции – исключали из этого мероприятия", – сказал глава Минфина Германии.

Клингбайль подчеркнул, что он – "решительный сторонник свободной и независимой прессы".

"Я считаю, что у прессы есть вполне законный интерес в том, чтобы открыто и свободно освещать эту встречу G20", – добавил немецкий министр.

Напомним, в администрации Дональда Трампа неоднократно обвиняли в "фейках" авторитетные американские СМИ после тех или иных критических публикаций.

Также Трамп угрожал источникам журналистов, которые "распространяют измену".

В июне 2026 года Пентагон перестал пускать журналистов в свой пресс-офис. До этого осенью 2025 года для журналистов были введены новые требования и ограничения, после чего многие корреспонденты отказались от работы в Пентагоне.