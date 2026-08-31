Європейська комісія посилила контроль за ChatGPT

У понеділок, 31 серпня, Європейська комісія визнала ChatGPT "дуже великою пошуковою системою", що зобов'язує платформу дотримуватися суворіших правил безпеки.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Крім ChatGPT, Єврокомісія визнала "дуже великими онлайн-платформами" Reddit та Roblox.

Відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA), ці три сервіси охопили щонайменше 45 млн користувачів у ЄС за місяць й досягли встановленого порогу для такого визначення. Тепер компанії мають чотири місяці, щоб відповідати додатковим вимогам.

Власники сервісів повинні оцінити та зменшити системні ризики, пов'язані з їхніми алгоритмами. Мова йде про запобігання поширенню незаконного контенту, захист фізичного та психічного здоров'я користувачів, а також уникнення негативного впливу на неповнолітніх, виборчі процеси та громадську безпеку.

Європейська комісія отримає повноваження оцінювати функціональність цих сервісів і, де це можливо, будь-яку пов'язану з ними систему.

"Ми продовжуємо пильно стежити за розвитком цифрового середовища і не вагатимемося присвоїти статус будь-якій платформі, яка відповідає критеріям посиленого нагляду відповідно до Закону про цифрові послуги", – заявила виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен.

У лютому писали, що інструмент штучного інтелекту ChatGPT від компанії OpenAI впроваджує перевірки віку для всіх користувачів платформи.

Нещодавно писали, що Європейський Союз створив нову робочу групу, яка здійснюватиме нагляд за діяльністю компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.