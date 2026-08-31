Европейская комиссия ужесточила контроль над ChatGPT

В понедельник, 31 августа, Европейская комиссия признала ChatGPT "очень крупной поисковой системой", что обязывает платформу соблюдать более строгие правила безопасности.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Помимо ChatGPT, Еврокомиссия признала "очень крупными онлайн-платформами" Reddit и Roblox.

В соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), эти три сервиса охватили не менее 45 млн пользователей в ЕС за месяц и достигли установленного порога для такого определения. Теперь у компаний есть четыре месяца, чтобы выполнить дополнительные требования.

Владельцы сервисов должны оценить и снизить системные риски, связанные с их алгоритмами. Речь идет о предотвращении распространения незаконного контента, защите физического и психического здоровья пользователей, а также предотвращении негативного воздействия на несовершеннолетних, избирательные процессы и общественную безопасность.

Европейская комиссия получит полномочия оценивать функциональность этих сервисов и, где это возможно, любую связанную с ними систему.

"Мы продолжаем внимательно следить за развитием цифровой среды и не будем колебаться присвоить статус любой платформе, которая соответствует критериям усиленного надзора в соответствии с Законом о цифровых услугах", – заявила исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Генна Вирккунен.

В феврале сообщалось, что инструмент искусственного интеллекта ChatGPT от компании OpenAI вводит проверку возраста для всех пользователей платформы.

Недавно сообщалось, что Европейский Союз создал новую рабочую группу, которая будет осуществлять надзор за деятельностью компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.