У Генштабі ЗС Польщі розповіли, як роспропаганда маніпулює падінням ракети на Люблінщині

У Генштабі Війська Польського заявили, що російська пропагандистська машина почала працювати одразу після падіння російської ракети в полі на Люблінщині 30 липня.

Про це йдеться у дописі Генштабу в Х, передає "Європейська правда".

У відомстві закликали не поширювати неперевірену інформацію щодо падіння ракети на полі між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Токари в Люблінському воєводстві.

Як зазначається, в четвер у період з 04:00 до 09:00 за польським часом російська пропагандистська машина розпочала маніпуляції, пов’язані з цим інцидентом. Російські ЗМІ та пропагандистські канали використовували неповну інформацію, відсутність офіційної ідентифікації об’єкта та розбіжності в перших повідомленнях для поширення альтернативних і непідтверджених інтерпретацій.

"Основні напрямки інформаційної кампанії включають натяки на українське походження об’єкта, підваження ефективності польської системи протиповітряної оборони, висміювання дій польських служб та подання події як нібито наслідку співпраці Польщі з Україною. Також з’явилися спроби безпідставно пов’язати інцидент із присутністю президента Володимира Зеленського в Любліні", – заявили в польському Генштабі.

На думку відомства, ці дії мають на меті випередити офіційні висновки, нав’язати аудиторії альтернативні версії подій, розмити можливу відповідальність та підірвати довіру до польських інституцій безпеки.

"Зберігайте спокій. Не спекулюйте та не поширюйте сенсаційні заголовки. Дочекайтеся офіційних повідомлень державної адміністрації, служб та Збройних сил Польщі", – заявили в Генштабі.

Як повідомлялося, польські слідчі підтвердили, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

У Міноборони Польщі зазначили, що український пілот до останнього відстежував російську ракету Х-101, але був змушений розвернутись за 20 секунд до кордону.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, була умисно спрямована на Польщу.