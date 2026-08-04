В Генштабе ВС Польши рассказали, как роспропаганда манипулирует падением ракеты Х-101

В Генштабе Вооруженных сил Польши заявили, что российская пропагандистская машина начала работать сразу после падения российской ракеты в поле в Люблинском воеводстве 30 июля.

Об этом говорится в посте Генштаба в X, передает "Европейская правда".

В ведомстве призвали не распространять непроверенную информацию о падении ракеты на поле между населенными пунктами Тарнава-Колония и Токары в Люблинском воеводстве.

Как отмечается, в четверг в период с 04:00 до 09:00 по польскому времени российская пропагандистская машина начала манипуляции, связанные с этим инцидентом. Российские СМИ и пропагандистские каналы использовали неполную информацию, отсутствие официальной идентификации объекта и расхождения в первых сообщениях для распространения альтернативных и неподтвержденных интерпретаций.

"Основные направления информационной кампании включают намеки на украинское происхождение объекта, подрыв доверия к эффективности польской системы противовоздушной обороны, высмеивание действий польских служб и представление события как якобы следствие сотрудничества Польши с Украиной. Также появились попытки безосновательно связать инцидент с присутствием президента Владимира Зеленского в Люблине", – заявили в польском Генштабе.

По мнению ведомства, эти действия направлены на то, чтобы опередить официальные выводы, навязать аудитории альтернативные версии событий, размыть возможную ответственность и подорвать доверие к польским институтам безопасности.

"Сохраняйте спокойствие. Не спекулируйте и не распространяйте сенсационные заголовки. Дождитесь официальных сообщений государственной администрации, служб и Вооруженных сил Польши", – заявили в Генштабе.

Как сообщалось, польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

В Минобороны Польши отметили, что украинский пилотдо последнего отслеживал российскую ракету Х-101, но был вынужден развернуться за 20 секунд до границы.

Польский премьер-министр Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.