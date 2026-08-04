У Нідерландах борються з лісовою пожежею, що охопила природний заповідник

Пожежники намагаються локалізувати лісову пожежу на південному сході Нідерландів, яка за ніч поширилася і у вівторок охопила 100 гектарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Пожежа спалахнула в понеділок після обіду в природному заповіднику поблизу села Оострум у провінції Лімбург, недалеко від кордону з Німеччиною.

Станом на ранок вівторка пожежа охопила 100 гектарів і все ще не була взята під контроль.

Вітер постійно змінював напрямок, що прискорювало поширення вогню, повідомив представник регіональної служби безпеки.

За даними влади, протягом ночі у гасінні пожежі брали участь близько 300 рятувальників, а у вівторок вранці пожежні вертольоти мали відновити операції.

Було евакуйовано сусідній кемпінг, а рух поїздів, що проїжджали цією ділянкою, було призупинено.

"Через посуху вогонь може швидко поширюватися в природних заповідниках", – заявили представники місцевої влади.

Європейські країни стикаються з серйозною посухою, що супроводжується висиханням річок, обмеженнями на водопостачання та руйнівними лісовими пожежами, що стало наслідком безпрецедентної хвилі спеки в червні.

Поблизу міста Мегара на захід від Афін у неділю наказали евакуювати людей з індустріального парку та кількох сіл через масштабні лісові пожежі.

Раніше повідомлялось, що двоє рятувальників загинули, опинившись у пастці у своєму автомобілі під час пожежі на Криті.