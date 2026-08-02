У Греції тривають масштабні лісові пожежі: 500 вогнеборців працюють на захід від Афін

Поблизу міста Мегара на захід від Афін у неділю наказали евакуювати людей з індустріального парку та кількох сіл, у той час як сотні вогнеборців уже третій день поспіль намагаються приборкати масштабну лісову пожежу, яка знищила тисячі гектарів лісу та десятки будинків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За підозрою у причетності до інциденту на вітровій електростанції, з інфраструктури якої, як вважають, і почалося займання, затримано двох осіб. Їм висунуто кримінальні звинувачення.

Сильний вітер продовжує ускладнювати гасіння пожежі. Водночас влада перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу нових займань у регіоні Великих Афін, де разом із островом Евія в неділю було оголошено 4-й із 5 рівень небезпеки лісових пожеж.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що країна переживає "надзвичайно складні дні з екстремальними погодними умовами", і пообіцяв державну підтримку людям, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені.

Пожежа, що спалахнула у п'ятницю в Айос-Васіліосі й у суботу охопила східну частину Порто-Гермено, прибережного містечка в Коринфській затоці приблизно за 70 кілометрів на захід від Афін, у неділю рухалася в напрямку Мегари. Близько 500 вогнеборців за підтримки 134 пожежних машин намагаються стримати її поширення.

У неділю було наказано евакуювати людей з індустріального парку Мегари, а також із шести населених пунктів.

У Порто-Гермено було зруйновано або пошкоджено близько 200 будинків, а також вигоріло близько 10 тисяч гектарів лісів і чагарників.

Зі світанком до операції долучилися вісім літаків пожежної авіації, хоча їхню роботу ускладнював вітер, швидкість якого перевищувала 100 кілометрів на годину. кожна з Франції та Румунії.

Правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у ненавмисному спричиненні масштабної пожежі на захід від Афін. Вважається, що вона спалахнула через іскри від кабелів, які з'єднують вітрову електростанцію з основною енергомережею. Обидва чоловіки брали участь у будівництві станції, їм висунуто кримінальні звинувачення.

У кількох інших куточках Греції вируюють менші пожежі.

Раніше повідомлялось, що через сильний вітер пожежі на Криті загрожують населеним пунктам і туристичним курортам.

Двоє рятувальників загинули, опинившись у пастці у своєму автомобілі під час пожежі на Криті.