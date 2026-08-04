В Нидерландах борются с лесным пожаром, охватившим природный заповедник

Пожарные пытаются локализовать лесной пожар на юго-востоке Нидерландов, который за ночь распространился и во вторник охватил 100 гектаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Пожар вспыхнул в понедельник после обеда в природном заповеднике вблизи деревни Оострум в провинции Лимбург, недалеко от границы с Германией.

По состоянию на утро вторника пожар охватил 100 гектаров и все еще не был взят под контроль.

Ветер постоянно менял направление, что ускоряло распространение огня, сообщил представитель региональной службы безопасности.

По данным властей, в течение ночи в тушении пожара участвовали около 300 спасателей, а во вторник утром пожарные вертолеты должны были возобновить операции.

Был эвакуирован соседний кемпинг, а движение поездов, проходящих по этому участку, было приостановлено.

"Из-за засухи огонь может быстро распространяться в природных заповедниках", – заявили представители местных властей.

Европейские страны сталкиваются с серьезной засухой, сопровождающейся пересыханием рек, ограничениями на водоснабжение и разрушительными лесными пожарами, что стало следствием беспрецедентной волны жары в июне.

Вблизи города Мегара к западу от Афин в воскресенье было приказано эвакуировать людей из промышленного парка и нескольких деревень из-за масштабных лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что двое спасателей погибли, оказавшись в ловушке в своём автомобиле во время пожара на Крите.