Трамп: це останній шанс для Ірану підписати угоду

Американський президент Дональд Трамп заявив, що це "останній шанс" для Ірану "підписати хороший документ" зі Сполученими Штатами, після того, як він знову скасував удари та пообіцяв продовжити переговори на прохання союзників з Перської затоки.

Заяву Трампа наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив президент США, йому телефонували з багатьох країн з проханням продовжувати переговори з Іраном: "Усі вони хотіли дати цьому останній шанс. Це останній шанс".

На запитання журналістів, чим цей випадок відрізняється від попередніх, враховуючи, що він і раніше скасовував атаки, Трамп відповів: "Я хочу надати їм (Ірану. – Ред.) усі можливі шанси перед тим, як "відрубати голову".

Він переконаний, що переговори з Іраном "пройдуть швидко", прогнозуючи, що Ормузька протока може бути повністю відкрита вже до вівторка в рамках того, що він вважає "першою фазою" угоди.

"Це не дуже складно", – сказав Трамп, незважаючи на труднощі, з якими стикається адміністрація у спробах покласти край війні, що триває вже кілька місяців.

Він також вказав, що другий етап – це денуклеаризація, яка, як він визнав, "займе трохи часу".

Трамп раніше заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

Він також говорив, що переговори з Іраном мали відбутись у понеділок. Втім, іранська сторона заявила, що наразі не веде переговорів з США.