Трамп: это последний шанс для Ирана подписать соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что это "последний шанс" для Ирана "подписать хороший документ" с Соединёнными Штатами, после того как он снова отменил удары и пообещал продолжить переговоры по просьбе союзников из Персидского залива.

Заявление Трампа приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Как отметил президент США, ему звонили из многих стран с просьбой продолжить переговоры с Ираном: "Все они хотели дать этому последний шанс. Это последний шанс".

На вопрос журналистов, чем этот случай отличается от предыдущих, учитывая, что он и раньше отменял атаки, Трамп ответил: "Я хочу предоставить им (Ирану. – Ред.) все возможные шансы, прежде чем "отрубить голову".

Он убежден, что переговоры с Ираном "пройдут быстро", прогнозируя, что Ормузский пролив может быть полностью открыт уже ко вторнику в рамках того, что он считает "первой фазой" соглашения.

"Это не очень сложно", – сказал Трамп, несмотря на трудности, с которыми сталкивается администрация в попытках положить конец войне, продолжающейся уже несколько месяцев.

Он также указал, что второй этап – это денуклеаризация, которая, как он признал, "займет немного времени".

Трамп ранее заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.

Он также говорил, что переговоры с Ираном должны были состояться и в понедельник. Впрочем, иранская сторона заявила, что в настоящее время не ведёт переговоров с США.