На тлі хвилі спеки влада Дортмунда замовила вагони метро без кондиціонерів задля економії

У Дортмунді міська компанія громадського транспорту DSW21 відмовилася від кондиціонерів під час замовлення нових вагонів метро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Обладнання вагонів кондиціонерів коштувало б додаткових 70 млн євро. Ці кошти, як пояснила компанія, краще витратити на додаткові транспортні засоби. Крім того, відмова від цієї опції дозволить заощадити значну кількість електроенергії – близько 7 млн кіловат-годин на рік. Це еквівалентно споживанню понад 2 000 середніх домогосподарств.

Рішення відмовитися від кондиціонування викликало нерозуміння у деяких пасажирів. Один з користувачів нових поїздів сказав: "Гроші знаходяться на все, але не на таке. Я не вважаю це правильним". Інший згадав про "стіну спеки", з якою доводилося стикатися, сідаючи в поїзд із прохолодної підземної станції.

Керівник експлуатації транспортної компанії визнав, що в спекотні дні без кондиціонування спостерігається "втрата комфорту". Однак він додав, що більшість людей їздять поїздом лише кілька зупинок.

Дортмунд – не єдине велике місто, яке відмовляється від кондиціонерів у своїй системі громадського транспорту. Нові поїзди берлінського метро також не мають кондиціонерів. Однак там аргументом було те, що кондиціонери займають занадто багато місця. Поїзди, на яких ці пристрої зазвичай встановлюються на даху, більше не змогли б безперешкодно проїжджати всіма тунелями метро.

Цього літа німецька партія "Союз-90/Зелені" вимагала масового встановлення кондиціонерів по всій країні як заходу боротьби з негативними наслідками екстремальної спеки для населення.

Наприкінці червня штаб-квартира Європейської комісії у Брюсселі була змушена вимкнути систему кондиціонування через спеку.